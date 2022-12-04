Раскрыто местонахождение Фридмана

РВНП: в отношении бизнесмена Фридмана нет никаких мер пресечения, он в пригороде Лондона

Российский бизнесмен Михаил Фридман, который, по сообщениям СМИ, якобы был задержан в Лондоне, не находится под арестом, сейчас он за городом, в пригороде британской столицы. Его местонахождение раскрыли источники Telegram-канала «Раньше всех, ну почти» (РВНП).

По их словам, никаких подписок о невыезде, ареста и других мер пресечения в отношении бизнесмена нет.

3 декабря поступили сообщения о задержании Фридмана в британской столице. Однако позже в Альфа-банке информацию опровергли: «Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом».

До этого издание The Independent со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщило, что британские правоохранители задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его имя не называлось. Отмечалось, что мужчину обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.