Парламентарии Ирана прибыли в Москву для проведения переговоров с коллегами из России

Парламентарии Ирана прибыли в Москву для проведения переговоров с коллегами из России. Об этом сообщает комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции в Telegram-канале.

«Делегация парламентариев Ирана во главе с председателем комиссии Меджлиса исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде прибыла сегодня в Москву. В аэропорту Шереметьево их встречал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев», — сказано в заявлении.

Уточняется, что иранская делегация примет участие в статусе наблюдателя в 15-м заседании Парламентской ассамблеи стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пискарев и Джалалзаде провели краткую беседу в аэропорту, во время которой обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия парламентариев двух государств на уровне профильных комиссий и комитетов, отмечается в заявлении.

Ранее первые лица Израиля обеспокоились растущим сотрудничеством России и Ирана в ядерной сфере. Израильскую сторону пугает, что сближение стран развязало руки Тегерану в его попытках создать ядерное оружие.

