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00:38, 4 декабря 2022Мир

Захарова ответила на заявление Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины

Представитель МИД Захарова: не Нуланд нас учить, США и НАТО уничтожали энергосети по миру
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме Украины.

Захарова процитировала высказывание Нуланд о том, что президент России Владимир Путин решил не прибегать к использованию ядерного оружия против Украины якобы по причине жестких предупреждений со стороны других государств. Однако Нуланд, в свою очередь отметила, что Россия все-таки «перешла к принципиально другому оружию».

«Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую», — написала представитель МИД России. Также дипломат заявила, что «не Вашингтону учить мир — США и НАТО уничтожали энергосети по всему миру».

Ранее Захарова сообщила, что организация Объединенных Наций (ООН) замалчивает насилие над беженками из Украины и их попадание в сексуальное рабство. Захарова считает, что ООН и другие «правочеловеческие структуры» молчат, так как привлекать внимание к гуманитарной проблеме не в их правилах.

30 ноября представитель российского МИД указала на незаинтересованность НАТО в решении конфликта на Украине.

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Юлия Мискевич
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