Новак задумал отказать в поставках согласившимся на потолок цен на нефть

Вице-премьер Новак: Россия может отказать в поставках странам с потолком цен на нефть

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство уже продумывает, каким образом избежать поставок, цитату приводит ТАСС.

«В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к еще большей дестабилизации рынка», — подчеркнул Новак.

По его словам, это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке, а также затронет не только Россию, но и другие страны.

Ранее Евросоюз опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России. В приложении к документу приведена таблица, согласно которой цена за баррель указана на уровне 60 долларов.