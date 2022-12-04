Россиянин Павлович оценил победу нокаутом на первой минуте поединка UFC

Боец UFC Сергей Павлович заявил, что готов был драться три раунда с австралийцем Туивасой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович оценил победу нокаутом на первой минуте поединка над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42. Его слова приводятся на YouTube-канале ESPN MMA.

«Хочу сказать Туивасе, что он хороший мужик. У меня к нему только большое уважение. Если честно, я делаю большую работу, которой не видно», — заявил спортсмен. Павлович подчеркнул, что готов был драться все три раунда, так как бой был важен для его карьеры.

Павлович одержал победу над Туивасой на турнире UFC on ESPN 42 ранее 4 декабря. Поединок прошел в американском Орландо. Российский спортсмен за 54 секунды нокаутировал соперника.

Теперь на счету Павловича 17 побед в карьере при одном поражении. Спортсмен выступает в UFC с 2018 года. Победа стала пятой подряд для российского тяжеловеса в рамках промоушена. В активе Туивасы 14 побед и пять поражений.