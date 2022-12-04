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13:56, 4 декабря 2022Спорт

В РФС рассказали о сложностях при поиске соперников для сборной России

В РФС рассказали о сложностях из-за окон ФИФА при поиске соперников для сборной России

Фото: Janosch Diggelmann / Unsplash

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о сложностях при поиске соперников для сборной России. Его слова приводит ТАСС.

Митрофанов заявил, что окна Международной федерации футбола (ФИФА) на международные матчи являются объективными ограничениями при выборе соперников для команды. «У всех сборных есть календарь товарищеских матчей, который верстается заранее. Ситуацию, что освободилась сборная России и может играть, никто не предполагал», — подчеркнул он.

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Осенью сборная России провела три товарищеских встречи. 24 сентября футболисты одержали победу над командой Киргизии со счетом 2:1. 17 ноября без голов завершилась игра россиян с футболистами из Таджикистана. 20 ноября сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской встрече с Узбекистаном.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Анастасия Борисова
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