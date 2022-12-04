Умер победитель гонок «Формулы-1» в составе Ferrari

Победитель гонок «Формулы-1» в составе Ferrari Патрик Тамбе умер в возрасте 73 лет

Умер французский гонщик, победитель гонок «Формулы-1» в составе Ferrari Патрик Тамбе. Об этом сообщает команда в Twitter.

Экс-спортсмен скончался в возрасте 73 лет. Отмечается, что у него была выявлена болезнь Паркинсона. «Он был одной из настоящих звезд 80-х годов, выиграв со "Скудерией" два Гран-при и внеся свой вклад в завоевание Кубка конструкторов в 1982 и 1983 годах», — говорится в сообщении Ferrari.

Тамбе выступал в «Формуле-1» с 1977-го по 1979-й год и с 1981-го по 1986-й год. Он дважды побеждал на Гран-при: в Германии в 1982-м и в Сан-Марино в 1983-м). Кроме того, гонщик 11 раз завоевывал призовые места.

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