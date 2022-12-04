Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:13, 4 декабря 2022Культура

Представитель МИД Захарова ответила на слова Лаймы Вайкуле о Пугачевой

Представитель МИД Захарова ответила на слова Вайкуле, что она и Пугачева содержали страну
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и ее коллега по сцене Алла Пугачева содержали всю страну.

Вайкуле возмутилась критикой россиян в адрес Примадонны и заявила, что она отдала жизнь сцене и народу. Артистка заявила, что «содержала Советский Союз», выпуская диски и собирая стадионы, а Пугачева «содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала Захарова.

В конце сентября газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что Пугачева покинула Россию. Уточнялось, что исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково без обратного билета. Также стало известно, что певица получила израильское гражданство. 10 октября артистка подтвердила свой отъезд из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для переговоров с Россией по Украине
Глава разведки США рассказала об оптимистичном настрое в отношении ВСУ
Почти 90 процентов родителей остались недовольны качеством школьного образования
Белоруссия продолжит рассчитываться с Россией за энергоносители рублями
Во Франции призвали успокоить Зеленского и избежать экономического суицида ЕС
Стало известно будущее травмированного Неймара на чемпионате мира
Пульмонолог перечислил способы защиты от гриппа
В Испании заявили об ослабевающей поддержке Зеленского со стороны Запада
Жители Милана потребовали перестать вооружать Украину
Трамп призвал прекратить действие Конституции США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.