Представитель МИД Захарова ответила на слова Лаймы Вайкуле о Пугачевой

Представитель МИД Захарова ответила на слова Вайкуле, что она и Пугачева содержали страну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и ее коллега по сцене Алла Пугачева содержали всю страну.

Вайкуле возмутилась критикой россиян в адрес Примадонны и заявила, что она отдала жизнь сцене и народу. Артистка заявила, что «содержала Советский Союз», выпуская диски и собирая стадионы, а Пугачева «содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала Захарова.

В конце сентября газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что Пугачева покинула Россию. Уточнялось, что исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково без обратного билета. Также стало известно, что певица получила израильское гражданство. 10 октября артистка подтвердила свой отъезд из страны.