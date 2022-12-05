Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 5 декабря 2022Россия

Медведев сравнил с пьяными бюргерами ограничивших цены на нефть европейцев

Медведев ответил на потолок цен на нефть словами «что русскому хорошо, то немцу смерть»

Фото: Beawiharta / Reuters

Принявшие решение о потолке цен на нефть из России европейцы подобны пьяным бюргерам, прыгающим в холодную воду, чтобы охладиться. Такое сравнение привел зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, часть из купающихся утонет, и оплакивая их, товарищи будут говорить о неравной схватке с «генералом Морозом» и русским медведем.

«Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду (...) Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — ответил на действия чиновников Евросоюза Медведев.

В пятницу, 2 декабря, Евросоюз официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Конкретный уровень ранее узнало агентство Bloomberg — речь идет о 60 долларах за баррель.

Меры вступили в силу с понедельника, 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
Мигрант без билета выбросил контролера московского автобуса на проезжую часть
В Финляндии ответили на идею Макрона о гарантиях для России
Оценено будущее российской экономики
Медведев сравнил с пьяными бюргерами ограничивших цены на нефть европейцев
В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с Россией
Полиция начала расследование дела после драки Лепса с посетителем бара
Бородину обругали в сети за покупку Rolls-Royce вместо российского автомобиля
В Кремле ответили на решение Европы о потолке цен на нефть
Мощная волна ударила по круизному кораблю и убила одного пассажира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.