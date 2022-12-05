Медведев сравнил с пьяными бюргерами ограничивших цены на нефть европейцев

Медведев ответил на потолок цен на нефть словами «что русскому хорошо, то немцу смерть»

Принявшие решение о потолке цен на нефть из России европейцы подобны пьяным бюргерам, прыгающим в холодную воду, чтобы охладиться. Такое сравнение привел зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, часть из купающихся утонет, и оплакивая их, товарищи будут говорить о неравной схватке с «генералом Морозом» и русским медведем.

«Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду (...) Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — ответил на действия чиновников Евросоюза Медведев.

В пятницу, 2 декабря, Евросоюз официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Конкретный уровень ранее узнало агентство Bloomberg — речь идет о 60 долларах за баррель.

Меры вступили в силу с понедельника, 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.