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13:07, 5 декабря 2022Путешествия

Мощная волна ударила по круизному кораблю и убила одного пассажира

ABC News: мощная волна разбила стекло в каюте круизного лайнера и убила одного пассажира

Кадр: Popular Cruising / YouTube

Волна, ударившая по круизному кораблю в Южной Америке, убила одного пассажира и ранила еще четверых. Подробности случившегося публикует ABC News.

Несчастный случай произошел на антарктическом круизном лайнере компании Viking Polaris 29 ноября. Судно с туристами направлялось в сторону Ушуая в Аргентине, когда мощная волна накрыла его, разбив окна нескольких кают.

Выбитые стекла ранили пятерых пассажиров корабля, одна из путешественниц — 62-летняя гражданка США — позже скончалась. «С глубокой грустью сообщаем, что один из гостей лайнера скончался после происшедшего. Мы уведомили семью погибшей и выразили наши глубочайшие соболезнования», — говорится в заявлении компании.

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Отмечается, что остальные пострадавшие получили травмы, совместимые с жизнью. Каждому была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает. По факту несчастного случая проводится проверка, выясняются детали произошедшего.

Ранее турист в США выпал с круизного лайнера Carnival Valor, провел 20 часов в открытом океане и чудом выжил. Мужчина рассказал, что отправился с семьей в пятидневный тур на мексиканский остров Косумель в Карибском море и упал за борт в первый же день поездки.

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Валентина Процкова
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