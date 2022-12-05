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15:17, 5 декабря 2022Спорт

Стало известно о желании Дзюбы продолжить карьеру за рубежом

Metaratings: российский футболист Артем Дзюба хочет продолжить карьеру за рубежом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский футболист Артем Дзюба хочет продолжить карьеру за рубежом. О желании нападающего стало известно Metaratings.

По информации источника, 34-летним спортсменом интересуются клубы из ОАЭ, однако конкретных предложений Дзюбе пока не поступало. Отмечается, что футболист не намерен рассматривать варианты выступления в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), так как они не устраивают его финансово.

С августа по ноябрь 2022 года российский нападающий играл за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Дзюба принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточное количество игрового времени.

В составе петербургского«Зенита» Дзюба четыре раза становился чемпионом страны. Вместе со сборной России он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Анастасия Борисова
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