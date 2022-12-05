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11:03, 5 декабря 2022Силовые структуры

Иностранца осудили за оскорбление пограничника и отказ предъявить документы

Казахстанец получил наказание за оскорбление пограничника и отказ предъявить документы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Мировой судья в Петухово признал виновным жителя Казахстана, который следовал на поезде в Россию и на пограничном контроле отказался предъявлять документы, а также оскорбил представителя власти. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает портал «Область 45» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Мужчине назначили административный арест на двое суток и штраф за нарушение статей 18.7 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Инцидент произошел на железнодорожном пункте пропуска Петухово. Пассажир поезда НовокузнецкАнапа оскорбил пограничника после просьбы того предъявить документы на право пересекать границу с Россией.

Ранее сообщалось, что под Пензой иностранцу дали 3,5 года за интимную переписку с тремя девочками в интернете.

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Илона Палей
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