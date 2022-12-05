Назван срок завершения ремонта левой стороны Крымского моста

Ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста завершат в марте 2023 года

Ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста будет завершен в конце марта 2023 года. Об этом при осмотре объекта президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова передает РИА Новости.

Во время осмотра президент спросил, смогут ли специалисты завершить ремонт к марту. «Думаю, что закончим», — отметил Хуснуллин, уточнив, что окончание работ намечено на конец месяца.

В своем Telegram-канале вице-премьер добавил, что работоспособность этой автополосы сейчас ограничена. «По поручению президента приступаем к ремонтным работам и на левой части моста», — подтвердил он.

5 декабря Владимир Путин посетил Крымский мост, на котором осенью произошел теракт. Президент приехал осмотреть объект и проехал по нему за рулем автомобиля. В тот же день стало известно, что движение по правой стороне автодорожной части моста восстановлено.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате теракта два автомобильных пролета моста частично обрушились, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. На следующий день Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта украинские спецслужбы.