Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 5 декабря 2022Россия

Назван срок завершения ремонта левой стороны Крымского моста

Ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста завершат в марте 2023 года
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста будет завершен в конце марта 2023 года. Об этом при осмотре объекта президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова передает РИА Новости.

Во время осмотра президент спросил, смогут ли специалисты завершить ремонт к марту. «Думаю, что закончим», — отметил Хуснуллин, уточнив, что окончание работ намечено на конец месяца.

В своем Telegram-канале вице-премьер добавил, что работоспособность этой автополосы сейчас ограничена. «По поручению президента приступаем к ремонтным работам и на левой части моста», — подтвердил он.

5 декабря Владимир Путин посетил Крымский мост, на котором осенью произошел теракт. Президент приехал осмотреть объект и проехал по нему за рулем автомобиля. В тот же день стало известно, что движение по правой стороне автодорожной части моста восстановлено.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате теракта два автомобильных пролета моста частично обрушились, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. На следующий день Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта украинские спецслужбы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США лишили Украину возможности использовать HIMARS для ударов по России
В США раскрыли масштаб поддержки России в мире
Новую процедуру в салоне красоты сравнили в сети с заболеванием кожи
Названы причины протестов в Монголии
Заключение экоактивистки в тюрьму описали фразой «приятно смотреть»
Россиянин решил прекратить ссору с сожительницей и убил ее ножом
В Госдуме ответили на идею депутата делать из бродячих псов камикадзе для СВО
Кара Делевинь пристыдила мужчин за неумение довести женщин до оргазма
Корабли с «Калибрами» вышли в море для отработки морского боя
Доктор Долгов объяснил смысл термина «петля абьюза»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.