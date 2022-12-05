Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 5 декабря 2022Россия

Глава МЧС вылетел в Нижневартовск после взрыва в жилом доме

Глава МЧС Куренков вылетел в Нижневартовск, где после взрыва обрушилась часть жилого дома
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: EMERCOM of Russia/ Globallookpress.com

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где после взрыва обрушилась часть жилого дома, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что число погибших во время взрыва в жилом доме увеличилось до шести человек.

Об происшествии в Нижневартовске сообщалось 4 декабря. На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что обрушились несколько этажей. На месте работают экстренные службы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже причиной взрыва назвали неправильную установку газового баллона и нарушения его эксплуатации. «Конструкции баллона найдены», — заявили в экстренных службах. Как отмечается, дом в Нижневартовске не газифицирован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине спрогнозировали дефицит горючего из-за потолка цен на нефть РФ
В ДНР сообщили о 20 обстрелах ВСУ Донецка за сутки
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за чересчур коротких шортов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
Гидрометцентр назвал срок окончания аномальных холодов
Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети
Минобороны РФ организовало доставку писем от родственников военным на Украину
В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа
Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за российского флага на бутсах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.