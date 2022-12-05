Глава МЧС вылетел в Нижневартовск после взрыва в жилом доме

Глава МЧС Куренков вылетел в Нижневартовск, где после взрыва обрушилась часть жилого дома

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Нижневартовск, где после взрыва обрушилась часть жилого дома, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что число погибших во время взрыва в жилом доме увеличилось до шести человек.

Об происшествии в Нижневартовске сообщалось 4 декабря. На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что обрушились несколько этажей. На месте работают экстренные службы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже причиной взрыва назвали неправильную установку газового баллона и нарушения его эксплуатации. «Конструкции баллона найдены», — заявили в экстренных службах. Как отмечается, дом в Нижневартовске не газифицирован.

