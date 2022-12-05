В курортных городах Краснодарского края объем предложения квартир вырос на 2,49 процента

За период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года объем предложения вторичного жилья в приморских городах Краснодарского края (Анапа, Геленджик, Ейск, Новороссийск, Приморско-Ахтарск, Сочи, Темрюк, Туапсе) вырос на 2,49 процента, или 1036 лотов. О том, что на популярных курортах стало больше квартир для покупки, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

Суммарный объем предложения «вторички» в указанных городах составил 42,5 тысячи объектов. Наибольшая их доля пришлась именно на последнюю локацию — там на продажу выставлено 21,5 тысячи готовых квартир. При этом Сочи стал единственным приморским городом Краснодарского края, где за год объем предложения упал. Снижение составило 17,2 процента, или 4,4 тысячи лотов.

Сильнее всего объем предложения вырос в Туапсе. Количество квартир, доступных для покупки в городе, за год подскочило на 85,8 процента, или на 387 объектов. По итогам ноября нынешнего года на продажу выставлено 838 старых квартир. Вторую строчку по положительной динамике объема предложения «вторички» занял Новороссийск — рост показателя составил 69,3 процента, или 2,1 тысячи объектов. В результате по итогам одиннадцатого месяца текущего года в городе можно приобрести 5,3 тысячи готовых лотов. Замкнул тройку Ейск, где объем предложения увеличился на 47,6 процента, или 244 объекта. По результатам ноября 2022-го на продажу там выставлены 757 квартир. Специалисты отметили, что наименьшее число вторичных объектов, доступных для покупки, зафиксировано в Приморско-Ахтарске — лишь 24 квартиры.

По словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, объем предложения в приморских городах вырос из-за желания собственников, приобретавших объекты с целью инвестиции, продать квартиры. Он добавил, что другой причиной стало то, что некоторые владельцы жилья решили избавиться от него перед переездом.

В ноябре аналитики Nedvex пришли к выводу, что россияне потеряли интерес к покупке первичного жилья в Сочи. По их данным, в январе–сентябре 2022 года объем продаж у девелоперов этого города сократился на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.