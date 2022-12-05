В Москве недосчитались одного типа квартир

«Метриум»: в Москве недосчитались четырехкомнатных квартир

В Москве за год уменьшилось количество новых квартир и апартаментов с четырьмя и более комнатами — за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022-го их число снизилось на семь процентов, до 1,6 тысячи объектов. В бизнес-сегменте падение показателя за год стало наиболее значительным и составило 20 процентов. О том, что в столице недосчитались одного типа жилья, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

В результате количество больших лотов в сегменте бизнес-класса снизилось до 625. В новостройках массового сегмента объем предложения сократился на 19 процентов, до 117 объектов. В новых квартирах и апартаментах премиум-класса снижение составило 14 процентов, до 324 лотов.

Эксперты отметили, что доля квартир и апартаментов с четырьмя и более комнатами, доступных для покупки по всей Москве во всех сегментах, уменьшилась с четырех процентов до трех от общего количества лотов. В бизнес-классе параметр сократился на два процентных пункта, до четырех процентов, а в новостройках массового сегмента — на шесть процентных пунктов, до семи процентов.

Объем предложения больших квартир и апартаментов вырос лишь в Новой Москве, а также в элитном и делюкс-сегментах. В Новой Москве показатель за год взлетел на 81 процент, до 223 объектов. В элитном и делюкс-сегментах количество таких квартир и апартаментов, доступных для покупки, увеличилось на шесть процентов, до 324 лотов. При этом доля четырехкомнатных и более объектов от общего объема предложения выросла на один процентный пункт, до 33 процентов.

По словам коммерческого директора девелопера «КОРТРОС-Москва» Дмитрия Железнова, тенденция к сокращению числа просторных лотов в продаже может быть связана с выходом на рынок новых проектов, где их проектируют реже, чем раньше. Генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова убеждена, что такие квартиры постепенно становятся эксклюзивным продуктом, которым интересуется небольшое количество покупателей.

Основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин отметил, что из-за роста цен на новые квартиры покупателям приходится выбирать объекты меньшего метража либо рассматривать варианты в Новой Москве. Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка добавила, что в последнее время повысился спрос на загородную недвижимость, что в том числе влияет на объем предложения квартир и апартаментов с четырьмя и более комнатами.

В ноябре аналитики компании VSN Realty пришли к выводу, что в октябре 2022 года по сравнению с началом года объем предложения жилья низкой и средней стоимости на первичном рынке Московского региона вырос на 36 процентов. Эксперты отметили, что число новостроек в продаже значительно увеличилось.

