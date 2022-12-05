Терапия лазерным светом улучшила память у людей

Science Advances: транскраниальная фотобиомодуляция улучшила объем рабочей памяти

Ученые Бирмингемского университета и Пекинского педагогического университета в Китае продемонстрировали, что неинвазивная терапия лазерным светом способна улучшить кратковременную память. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Транскраниальная фотобиомодуляция (tPBM) представляет собой метод терапии световым излучением с длиной волны 600-1100 нанометров, направленным на мозг. Считается, что tPBM улучшает когнитивные функции, увеличивая скорость клеточного дыхания в тканях префронтальной коры и повышая выработку молекул АТФ, а также усиливая приток крови и потребление кислорода. Однако оставалось неясным, способна ли терапия лазерным светом модулировать активность мозга и увеличивать объем рабочей памяти у людей.

В исследовании приняли участие 90 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет, которым проводили tPBM правой префронтальной коры с длиной волны 1064 нанометров. Каждому добровольцу в качестве контроля также проводили фиктивный или неактивный tPBM, чтобы исключить эффект плацебо.

Ученые обнаружили, что tPBM улучшал объем зрительной рабочей памяти и усиливал затылочно-теменную активность контралатеральной задержки (CDA) — медленный ритм, амплитуда которого соответствует количеству объектов, сохраняемых в зрительной рабочей памяти. Тогда как пациенты, получавшие другие варианты лечения, могли вспомнить от трех до четырех тестовых объектов, испытуемые могли вспомнить от четырех до пяти объектов. При этом эффект отсутствовал при проведении tPBM с длиной волны 852 нанометров и при воздействии лазерным светом на левую префронтальную кору.

Авторы предполагают, что tPBM — полезныq инструмент для улучшения объема рабочей памяти за счет увеличения нейронного метаболизма префронтальной коры. Этот метод является безопасным, эффективным, экономичным и неинвазивным способом вмешательства в мозг, пригодным для клинического использования. Однако необходимы дальнейшие исследования, прежде чем его можно будет применять для улучшения когнитивных функций у здоровых людей и пациентов с неврологическими нарушениями.