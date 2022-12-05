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17:09, 5 декабря 2022Среда обитания

Жители города в Крыму попросили в подарок на Новый год асфальт

Жители города Балаклавы попросили в подарок на Новый год отремонтировать дорогу

Кадр: видео Telegram-канал «Mash на волне»

Некоторые жители крымского города Балаклавы попросили в подарок на Новый год асфальт для дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Жители пожаловалась на состояние улицы Склонной, где нет дорожного полотна. С 2019 года они обращались к местным властям, однако проблема так и не решилась. Изначально отремонтировать участок пообещали в 2021 году, однако недавно сроки перенесли на 2023-2025 годы.

По словам местных жителей, на дороге в дождливую погоду образуется грязь, а детям трудно спускаться по неровному склону. На улице также нет освещения, из-за чего школьники, которые учатся во вторую смену, возвращаются домой с фонариками. «Пожалуйста сделайте нам на новый год подарок — это асфальт», — сказали дети. Жители отметили, что в сложившейся ситуации сложно привозить воду, а к домам не могут проехать скорая помощь и другие службы.

В июне 2021 года жители Верхнего Карбуша записали видеообращение к Ангеле Меркель, которая тогда была канцлером Германии, и попросили уложить у них асфальт. После общественного резонанса в октябре 2022-го полотно было отремонтировано.

Нина Ташевская
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