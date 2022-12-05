В Уругвае заявили о несправедливом судействе на чемпионате мира в пользу Роналду

Глава Ассоциации футбола Уругвая Алонсо заявил, что матчи в Катаре судят в пользу Роналду

Глава футбольной ассоциации Уругвая Игнасио Алонсо заявил о несправедливом судействе на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит A Bola.

«Два арбитра, допустивших ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут судить на чемпионате мира. Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти», — сказал Алонсо. Он отметил, что во встречах других команд также случались судейские ошибки.

28 ноября сборная Португалии победила команду Уругвая во втором туре группового этапа чемпионата. Ранее со счетом 3:2 в пользу португальцев завершилась встреча с командой Ганы. На 65-й минуте после падения Роналду в штрафной зоне соперника арбитры назначили в ворота ганцев пенальти, который форвард успешно реализовал.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.