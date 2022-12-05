Утраченные 86 лет назад останки последнего сумчатого волка нашли в шкафу в музее

Daily Mail: ученые нашли считавшиеся утраченными останки последнего сумчатого волка

Считавшиеся утраченными останки последнего известного сумчатого волка найдены в шкафу музея в австралийском штате Тасмания. Об этом сообщает Daily Mail.

Последний известный сумчатый волк по кличке Бенджамин умер в зоопарке города Хобарт 7 сентября 1936 года. В записях о зоологической коллекции не осталось отметок о нем. Предполагалось, что тело волка было уничтожено.

Ученые узнали, что туша животного поступила в коллекцию Тасманского музея и художественной галереи, но не была внесена в каталог подобающим образом. «В течение многих лет кураторы музея и исследователи безуспешно искали останки этого животного», — рассказал ученый Роберт Пэддл.

Недавно Пэддл и его куратор зоологии позвоночных Кэтрин Медлок нашли в неопубликованном ежегодном отчете музея за 1936-1937 годы отчет таксидермиста. В нем в числе туш других животных, над которыми работал специалист, упоминался сумчатый волк. Специалисты пересмотрели хранившуюся в музее коллекцию шкур и скелетов сумчатых волков.

«Мы смогли обнаружить экземпляр, который был подготовлен таксидермистом. Он не был отдан на исследования, поэтому о нем не сохранилось записей. Он использовался как учебное пособие», — пояснила Медлок. Пэддл заявил, что сумчатый волк, о котором идет речь, был пожилой самкой. Ее поймал охотник Элиас Черчилль на юге Тасмании и продал в зоопарк в мае 1936 года. «Зоопарк не зафиксировал данные о покупке животного, так как тогда использование ловушек было незаконным, и Черчилля могли оштрафовать», — пояснил специалист.

В зоопарке сумчатый волк прожил всего несколько месяцев, после чего скончался, и его тушу передали музею. По словам Пэддла, находка положит конец домыслам, что последний известный сумчатый волк был самцом по кличке Бенджамин. Шкура и скелет последнего известного сумчатого волка включены в экспозицию музея.

Во время европейской колонизации Тасмании за убийство сумчатых волков, которые были скрытными ночными животными, полагались щедрые выплаты, так как считалось, что эти хищники вредят домашнему скоту.

Ранее сообщалось, что в Мичигане, США, шестилетний мальчик гулял по заповеднику с семьей и нашел зуб мастодонта возрастом 12 тысяч лет. Семья передала зуб в дар музею, который сообщил, что ребенок будет вознагражден за свое пожертвование экскурсией по закрытым хранилищам.