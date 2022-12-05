В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области 5 декабря объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены тревоги также прозвучали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Винницкой и Житомирской областях страны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до планового отключения электроэнергии и предупредил об опасности застрять в кабине