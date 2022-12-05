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14:18, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области 5 декабря объявили воздушную тревогу

Фото: Roman Hrytsyna / AP

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены тревоги также прозвучали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Винницкой и Житомирской областях страны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до планового отключения электроэнергии и предупредил об опасности застрять в кабине

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