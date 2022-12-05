В России спрогнозировали резкий рост спроса на один вид вкладов

«Банки.ру»: спрос на долгосрочные вклады в России по итогам декабря вырастет на 25-30%

К концу года самым популярным видом хранения и приумножения средств у россиян станут банковские вклады на срок от одного года, считают эксперты сервиса «Банки.ру», пишет «Коммерсантъ». По итогам декабря интерес граждан к этому виду сбережений вырастет на 25-30 процентов.

Также на 10 процентов увеличится спрос на депозиты от двух лет. До конца 2022 года популярность долгосрочных вкладов будет повышаться, в первом квартале 2023 года их доля может приблизиться к 70-80 процентам, рассказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта банка Геннадий Чаусов. В сентябре вклады на срок от трех месяцев до полутора лет составили около 45 процентов от общего числа вкладов, от полугода до года — около 32 процентов, свидетельствуют данные Центробанка. В то же время на депозиты сроком на один-три года пришлось 9 процентов.

В отличие от прогнозов аналитиков по увеличению спроса на годовые вклады, в осенние месяцы этого года россияне отдавали предпочтение депозитам до одного года: чаще всего клиенты банков выбирали вклады сроком на три месяца или шесть месяцев.

Высокий спрос на годовые вклады в будущем подтвердил ряд российских банков. В частности, в Альфа-банке, МКБ и банке «Санкт-Петербург» ожидают рост популярности вкладов в декабре. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова сообщила, что долгосрочные вклады, помимо повышенной доходности, позволяют зафиксировать выгодную ставку по депозитам на длинный срок. Газета отмечает, что в настоящее время ставки по долгосрочным вкладам составляют от 7 до 10 процентов годовых.

В ноябре несколько крупных российских банков дополнительно повысили ставки по вкладам — их доходность в среднем выросла от 0,5 до 2,25 процентных пункта, писали «Известия». До конца года ставки могут вырасти еще на 0,5-1 процентный пункт, отмечал заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.