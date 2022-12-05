Игрок сборной Хорватии пожалел об отсутствии россиян в Катаре

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что расстроен отсутствием россиян в Катаре

Полузащитник сборной Хорватии по футболу пожалел об отсутствии российских игроков на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, я расстроен, что тут нет моих российских друзей. Но эта ситуация не под моим контролем. Я лишь желаю моим друзьям в России и в ЦСКА всего самого лучшего», — заявил футболист.

Ранее в понедельник, 5 декабря, сборная Хорватии обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. В основное время голами отметились японец Дайдзэн Маэда и хорват Иван Перишич. В серии послематчевых сильнее оказалась Хорватия (3:1). 9 декабря в 1/4 финала команда встретится с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Влашич выступал за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год. Летом 2022 года он подписал контракт с «Вэст Хэм Юнайтед», а в августе 2022 года перешел на правах аренды в «Торино».