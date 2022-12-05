Звезда сериалов рассказала о борьбе с раком груди

Звезда сериала «Жители Ист-Энда» Саманта Уомак рассказала о борьбе с раком молочной железы

Певица и актриса Саманта Уомак рассказала о победе над раком груди, всего через пять месяцев после того, как она публично озвучила свой диагноз. Специально для издания «ОК!» звезда сериала «Жители Ист-Энда» записала видео, в котором рассказала о борьбе с болезнью.

Уомак призналась, что поставленный в начале 2022 года диагноз «рак молочной железы» шокировал ее. В то время она снималась сразу в нескольких фильмах, но продюсеры пошли ей навстречу и дали отпуск. Актриса решила публично рассказать о болезни, когда стало известно о смерти звезды мюзикла «Бриолин» Оливии Ньютон-Джон, которая боролась с раком молочной железы больше 30 лет.

50-летняя знаменитость призналась, что у нее не было никаких симптомов болезни, но во время планового обследования была обнаружена опухоль.

«Во время осмотра у меня в груди обнаружили небольшую тень. Мне повезло, что опухоль была маленькой — меньше двух сантиметров, — вспомнила Уомак. — Мне сделали лампэктомию, то есть удалили всего лишь кусок ткани и пять лимфатических узлов». Актриса не стала скрывать, что операция была болезненной, а после нее ей было очень сложно двигаться.

Уомак перенесла несколько курсов химиотерапии, первый оказался самым сложным. «Это было очень тяжелое лечение токсичными препаратами. Восстанавливалась я в Испании», — добавила она. Знаменитость призналась, что позже она из предосторожности сделала ультразвуковое сканирование. Медики сообщили, что ей повезло: терапия оказалась эффективной.

В откровенном интервью актриса отметила, что продолжает лечиться и счастлива жить в наше время, когда медицина не стоит на месте и существует множество способов бороться с раком.

Саманта Уомак снялась в 37 фильмах и сериалах, самые известные из которых «Жители Ист-Энда», «Kingsman: Секретная служба», «Чисто английское убийство». Также в 1991 году Уомак представляла Великобританию на «Евровидении», где заняла десятое место.

Ранее звезда Netflix Клеа Ширер излечилась от рака. В марте 2022 года врачи нашли у знаменитости агрессивную форму рака груди — инвазивную карциному молочной железы, а в апреле она перенесла двойную мастэктомию — ей удалили обе груди.