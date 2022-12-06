Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
1:1
1-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Марокко
Сегодня
18:00 (Мск)
Испания
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
16:20, 6 декабря 2022Спорт

Аршавин оценил вероятность выхода РФС из УЕФА

Андрей Аршавин заявил, что не понимает смысл перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова приводит Sport24.

«Не понимаю смысл этого перехода, если мы все равно заблокированы в Международной федерации футбола (ФИФА). Если есть другие причины, о которых я не знаю, пускай рассматривают переход», — заявил он. Аршавин отметил, что необходимо заниматься внутренним футболом, внутренними кадрами и устраивать внутренние соревнования.

Ранее президент РФС Александр Дюков высказался о возможном выходе организации из состава УЕФА. «Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть», — поделился он.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Жители Новошахтинска описали обстановку после появления человека с оружием
Российский «Морской старт» назвали чемоданом без ручки
В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией
Визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
Перевернувший квартиру вверх дном грабитель оказался соседским котенком
Названы самые аварийные дороги Москвы
Американский «летающий штаб» пролетел в 50 километрах от границ России
Ветеран ЦРУ раскрыл планы Зеленского
Некоторых россиян попросили отказаться от мандаринов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.