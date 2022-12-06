Аршавин оценил вероятность выхода РФС из УЕФА

Андрей Аршавин заявил, что не понимает смысл перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова приводит Sport24.

«Не понимаю смысл этого перехода, если мы все равно заблокированы в Международной федерации футбола (ФИФА). Если есть другие причины, о которых я не знаю, пускай рассматривают переход», — заявил он. Аршавин отметил, что необходимо заниматься внутренним футболом, внутренними кадрами и устраивать внутренние соревнования.

Ранее президент РФС Александр Дюков высказался о возможном выходе организации из состава УЕФА. «Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть», — поделился он.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.