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18:07, 6 декабря 2022Из жизни

Карла III снова закидали яйцами

Короля Великобритании Карла III закидали яйцами в городе Лутон

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Короля Великобритании Карла III снова закидали яйцами во время общения с британцами. Второе за месяц нападение произошло в городе Лутон, графство Бедфордшир, сообщает Sky News.

Полиция графства задержала мужчину, который обвиняется в том, что бросил яйцо в монарха, когда тот прогуливался по центру города. Задержанному около 20 лет. По данным издания, нападение произошло в тот момент, когда Карл III общался с горожанами. Из-за инцидента мероприятие на некоторое время пришлось прервать, однако позже король снова вышел к приветствовавшим его соотечественникам.

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9 ноября Карла III и его супругу Камиллу закидали яйцами перед видеокамерами во время визита в графство Йоркшир. Бросивший яйца в королевскую чету мужчина перед задержанием выкрикнул: «Эта страна была построена на крови рабов!»

Позже выяснилось, что нападавшим оказался 23-летний студент Патрик Телвелл. По утверждению молодого человека, его отпустили под залог с условием, что он не будет приближаться к королю ближе чем на 500 метров, а также не будет появляться с куриными яйцами в общественных местах.

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Никита Савин
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