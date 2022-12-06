Визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица

Визажистка Сара Амелия Фогг посоветовала для омоложения не окрашивать кончики бровей

Визажистка Сара Амелия Фогг раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица. Соответствующий материал приводит The Sun.

Так, улучшить внешний вид можно с помощью правильной коррекции и макияжа бровей, рассказала специалист. По мнению эксперта, именно эта зона лица чаще всего является самой проблемной и может визуально состарить женщину. «Избегайте окрашивания кончиков бровей, так как их чрезмерное удлинение зрительно опустит лицо и значительно прибавит возраст», — посоветовала она.

Помимо этого, Фогг рекомендовала использовать не более двух продуктов для макияжа бровей и не перегружать их большим количеством средств. Кроме того, визажистка отметила, что прокрашивать волоски лучше от кончиков дуги по направлению к середине, а не наоборот. «Это поможет вам сохранить естественную форму изгиба и пушистость бровей», — объяснила она.

В завершение специалистка подчеркнула, что выщипывать стоит только торчащие волоски, не меняя при этом форму брови. Отращивание может занимать до нескольких месяцев и потребовать использования сывороток, стимулирующих рост волос, заключила автор публикации.

В мае российский косметолог Ольга Садовская назвала дешевый способ омолодиться. По ее мнению, улучшить внешний вид лица, шеи и зоны декольте поможет обычное облепиховое масло из аптеки. «Оно отлично помогает для омоложения кожи, залечивает раны, убирает раздражение, борется с куперозом, пигментацией и при этом очень экономичное», — пояснила специалистка.