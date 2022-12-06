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16:44, 6 декабря 2022Ценности

Визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица

Визажистка Сара Амелия Фогг посоветовала для омоложения не окрашивать кончики бровей

Фото: Garin Chadwick / Unsplash

Визажистка Сара Амелия Фогг раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица. Соответствующий материал приводит The Sun.

Так, улучшить внешний вид можно с помощью правильной коррекции и макияжа бровей, рассказала специалист. По мнению эксперта, именно эта зона лица чаще всего является самой проблемной и может визуально состарить женщину. «Избегайте окрашивания кончиков бровей, так как их чрезмерное удлинение зрительно опустит лицо и значительно прибавит возраст», — посоветовала она.

Помимо этого, Фогг рекомендовала использовать не более двух продуктов для макияжа бровей и не перегружать их большим количеством средств. Кроме того, визажистка отметила, что прокрашивать волоски лучше от кончиков дуги по направлению к середине, а не наоборот. «Это поможет вам сохранить естественную форму изгиба и пушистость бровей», — объяснила она.

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В завершение специалистка подчеркнула, что выщипывать стоит только торчащие волоски, не меняя при этом форму брови. Отращивание может занимать до нескольких месяцев и потребовать использования сывороток, стимулирующих рост волос, заключила автор публикации.

В мае российский косметолог Ольга Садовская назвала дешевый способ омолодиться. По ее мнению, улучшить внешний вид лица, шеи и зоны декольте поможет обычное облепиховое масло из аптеки. «Оно отлично помогает для омоложения кожи, залечивает раны, убирает раздражение, борется с куперозом, пигментацией и при этом очень экономичное», — пояснила специалистка.

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Екатерина Ештокина
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