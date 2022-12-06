Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:38, 6 декабря 2022Экономика

Еврокомиссия прокомментировала вероятность рецессии в ЕС зимой

Еврокомиссар Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике ЕС грядущей зимой

Фото: Alexandre Lallemand / Unsplash

Еврокомиссар Паоло Джентилони прокомментировал вероятность рецессии в экономике Евросоюза (ЕС) грядущей зимой. Его слова приводит РИА Новости.

«Данные подтверждают, что, вероятно, у нас будет сокращение зимой», — заявил он. Джентилони также допустил, что последствием спада станет очень умеренный рост в следующем году.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил об отказе комиссии вводить полный запрет на закупки российского топлива. Уточнялось, что контракты с Россией будут невозможны только в рамках готовящегося механизма совместных закупок газа, продвигаемого руководством ЕС.

В начале ноября Джентилони заявил, что ЕС удастся избежать дефицита газа до конца 2024 года. Отмечалось, что, согласно новому прогнозу, преодолеть последствия избавления от зависимости от российского газа получится, в частности, с помощью диверсификации поставок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В Турции из-за лимита цен на российскую нефть образовалась пробка из танкеров
В украинском Никополе сообщили о взрывах
Еврокомиссия прокомментировала вероятность рецессии в ЕС зимой
Запад смог найти только треть замороженных резервов России
Стало известно о планах Трасс баллотироваться в британский парламент
Украинский суд отказался считать нацистской символику дивизии СС «Галичина»
Карди Би снялась в наряде с иллюзией голого тела
Спикер парламента Молдавии высказался об инциденте с упавшей ракетой
Венгрия отказалась подготавливать солдат ВСУ
В США Зеленского уличили во лжи об истории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.