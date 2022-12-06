Еврокомиссия прокомментировала вероятность рецессии в ЕС зимой

Еврокомиссар Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике ЕС грядущей зимой

Еврокомиссар Паоло Джентилони прокомментировал вероятность рецессии в экономике Евросоюза (ЕС) грядущей зимой. Его слова приводит РИА Новости.

«Данные подтверждают, что, вероятно, у нас будет сокращение зимой», — заявил он. Джентилони также допустил, что последствием спада станет очень умеренный рост в следующем году.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил об отказе комиссии вводить полный запрет на закупки российского топлива. Уточнялось, что контракты с Россией будут невозможны только в рамках готовящегося механизма совместных закупок газа, продвигаемого руководством ЕС.

В начале ноября Джентилони заявил, что ЕС удастся избежать дефицита газа до конца 2024 года. Отмечалось, что, согласно новому прогнозу, преодолеть последствия избавления от зависимости от российского газа получится, в частности, с помощью диверсификации поставок.