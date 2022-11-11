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16:14, 11 ноября 2022Экономика

Еврокомиссия объявила о достаточности газа до конца 2024 года

Еврокомиссар Джентилони заявил о способности ЕС избежать нехватки газа до конца 2024 года

Фото: Johanna Geron / Reuters

В ближайшие годы Евросоюз сможет обеспечить себя достаточным количеством газа. Как минимум в период до конца 2024 года избежать серьезной нехватки топлива уже можно. Об этом на пресс-конференции заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, передает РИА Новости.

В новом прогнозе, учитывающем период с конца 2022 года по конец 2024-го, говорится, что преодолеть последствия избавления от газовой зависимости от России удастся с помощью диверсификации поставок и политики экономии.

Ранее стало известно, что в 2022 году Европа резко увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ). По итогам первых десяти месяцев его поставки достигли 105 миллиардов кубометров (после регазификации). Год назад за тот же период было только куплено 64 миллиарда кубометров.

Опасения, что резкое сокращение поставок газа из России не позволит заполнить подземные хранилища (ПХГ), не оправдались. По состоянию на начало ноября заполнить удалось 95 процентов объема. На этом фоне биржевые цены на газ упали до уровня 1000 долларов за тысячу кубометров, что в три раза ниже, чем в сентябрьские максимумы.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что основную озабоченность у европейских властей в настоящее время вызывает следующий зимний период, поэтому в настоящее время страны работают над проблемой пополнения запасов весной.

Период, указанный Джентилони, является наиболее опасным для мировых потребителей газа. С 2025 года в эксплуатацию начнут вводить новые мощности по производству СПГ, что позволит снять дефицит топлива.

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Платон Щукин
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