Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:44, 6 декабря 2022Ценности

H&M закрыл все магазины в Белоруссии

ТАСС: компания H&M Group закрыла все магазины в Белоруссии
СюжетHM в России:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Шведский ретейлер H&M закрыл все свои магазины в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Все магазины H&M Group в Беларуси закрыты», — заявили представители головного офиса бренда.

Ранее представители пресс-службы H&M также официально подтвердили закрытие всех магазинов в России.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне нестабильной политической ситуации и проблем с ведением бизнеса. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.

В ноябре сообщалось, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
В здании Госпогранслужбы Азербайджана произошел пожар
Жилье в арендных домах обойдется дороже квартир в обычных
Детский омбудсмен отреагировала на установку памятника Сталину во дворе школы
Российский игрок клуба НХЛ получил перелом челюсти из-за попадания шайбы в лицо
Диетолог назвала замедляющий старение организма алкогольный напиток
Турецкие депутаты устроили драку во время обсуждения бюджета
Американский Orion улетел от Луны к Земле
Карла III снова закидали яйцами
Раскрыт график работы метро и МЦК в новогоднюю ночь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.