H&M закрыл все магазины в Белоруссии

ТАСС: компания H&M Group закрыла все магазины в Белоруссии

Шведский ретейлер H&M закрыл все свои магазины в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Все магазины H&M Group в Беларуси закрыты», — заявили представители головного офиса бренда.

Ранее представители пресс-службы H&M также официально подтвердили закрытие всех магазинов в России.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне нестабильной политической ситуации и проблем с ведением бизнеса. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.

В ноябре сообщалось, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.