Бьорндален раскритиковал отсутствие конкуренции в мировых лыжных гонках

Чемпион ОИ Бьорндален назвал отсутствие конкуренции в мировых лыжных гонках катастрофой

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален раскритиковал текущее развитие мировых лыжных гонок. Его слова приводит Expressen.

Бьорндален назвал катастрофой отсутствие конкуренции в лыжных гонках. «Я не уверен, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) вносит такой же вклад, как Международный союз биатлонистов (IBU), и я надеюсь, что они придут к тому, чтобы больше стран получали достаточную поддержку. IBU и биатлон неслучайно находятся там, где они сейчас. Годами они поддерживали более слабые страны — и продолжают это делать», — заявил он.

В шести гонках, прошедших на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, норвежцы завоевали 11 из 18 возможных наград. В мужской гонке свободным стилем на десять километров норвежцы заняли весь пьедестал, всего в топ-10 вошло девять представителей этой страны.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже FIS распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.