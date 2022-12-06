Макрон сделал прогноз на матч Франции с Англией на чемпионате мира по футболу

Макрон спрогнозировал победу Франции над Англией в матче чемпионата мира-2022 по футболу

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прогноз на матч 1/4 финала сборной своей страны с Англией на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре. Его слова приводит RTL.

«Я не сомневаюсь в том, что мы победим. Хотя назвать счет я пока не могу, думаю, что мы выиграем», — заявил президент. Макрон поздравил команду с прекрасным матчем против Польши и пообещал прилететь на полуфинальный и финальный матчи в случае победы над англичанами.

В 1/8 финала сборная Франции одержала победу над командой Польши со счетом 3:1. В четвертьфинале команда сыграет с англичанами. Матч пройдет 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Французы являются действующими победителями турнира.