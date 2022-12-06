Молдавия захотела присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента

Парламент Молдавии намерен выработать позицию в отношении антироссийской резолюции ЕП

В Молдавии намерены инициировать выработку официальной позиции в отношении резолюции Европарламента (ЕП) о признании России страной--спонсором терроризма. Об этом сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу, пишет РИА Новости.

В частности, с соответствующей инициативой планирует выступить правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность». «Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения», — заявил Гросу, являющийся председателем партии.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает такие решения близко к сердцу. «Европарламент — это такая организация, которая, скорее, основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе», — отметил представитель Кремля.