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23:18, 6 декабря 2022Россия

Россиян предупредили о звонках мошенников после атаки на аэродромы

Роспотребнадзор предупредил россиян о звонках мошенников после атаки на аэродромы
СюжетРоссийские войска

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил россиян о звонках мошенников после атаки на аэродром в Энгельсе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что неизвестные, представляясь сотрудниками регионального управления ведомства, звонят жителям Саратовской области после атаки на военный аэродром и рекомендуют эвакуироваться. В Роспотребнадзоре заявили, что это является дезинформацией.

«В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме "Энгельс" приобрести йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы», — сообщили в ведомстве.

Жителей области призвали доверять информации из официальных источников и сообщать о случаях распространения дезинформации в компетентные органы.

5 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны. Атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе. Погибли трое военных, еще четверо военнослужащих получили ранения.

После этого российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по инфраструктуре Украины. По словам представителя Минобороны Конашенкова, в качестве целей были назначены объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинских частей.

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Марина Совина
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