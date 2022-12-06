Аналитики спрогнозировали рост цен на нефть из-за действий G7

«Известия»: аналитики спрогнозировали рост цен на нефть из-за введенного G7 потолка цен

Из-за введения западными странами потолка цен на российскую нефть она может подорожать. Эксперты прогнозируют, что стоимость черного золота превысит 100 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал изданию зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, такой вариант развития событий возможен, если Москва на законодательном уровне запретит отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения, чем сократит поставки на мировой рынок. По словам аналитика, возможен и другой сценарий, при котором РФ перенаправит выпадающие поставки в Азию — тогда цена на нефть останется на нынешнем уровне в 85 долларов за баррель.

При этом ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что если отказ РФ от поставок в указанные страны будет оформлен законодательно и за нарушение этого запрета компаниям и физлицам будут грозить наказания, это ограничит возможность частного бизнеса обходить взаимные санкции стран Запада и России.

5 декабря США опубликовали постановление о потолке цен на нефть из России. Он установлен на уровне 60 долларов за баррель. 4 декабря такое постановление было размещено в официальном журнале Евросоюза.