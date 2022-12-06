Польша передала Украине советские зенитно-ракетные комплексы

Представитель правительства Польши Дворчик сообщил о передаче Киеву ЗРК «Нева»

Представитель правительства Польши, бывший глава канцелярии кабмина страны Михал Дворчик сообщил, что Варшава передала Киеву советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малого радиуса действия С-125 «Нева». Об этом он написал в Twitter.

«Не знаю, выкладывали уже это фото или нет, но оно всегда радует глаз — польская С-125 "Нева" на службе [Вооруженных сил Украины] ВСУ», — написал он в соцсети, сопроводив пост фотографией украинских военнослужащих на фоне комплекса.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не намерена передавать Киеву свои ЗРК Patriot. При этом в конце ноября министр обороны страны Мариуш Блащак попросил Германию передать на Украину обещанные Варшаве комплексы Patriot. Он выразил уверенность, что такой шаг повысит безопасность на восточной границе Польши.