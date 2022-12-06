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18:03, 6 декабря 2022Культура

Юрист высказался о возможном развитии административного дела против Oxxxymiron

Юрист Некрасов допустил переквалификацию дела против Oxxxymiron в уголовное

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Административное дело против рэпера Oxxxymiron (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о призывах к нарушению территориальной целостности России в перспективе может быть переквалифицировано в уголовное. Такое развитие событий в разговоре с «Лентой.ру» допустил адвокат, доктор юридических наук Андрей Некрасов.

«Я полагаю, что это может быть квалифицировано как экстремизм. У нас есть отдельная статья о действиях и высказываниях, которые могут повлечь нарушение территориальной целостности. Но, на мой взгляд, в одной этой фразе совершенно недостаточно чего-то для принятия решения о возбуждении, в том числе уголовного дела. Я думаю, это слишком», — сказал юрист.

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Решение о возбуждении административного дела против хип-хоп-исполнителя было принято после проверки песни «Ойда». Прокуратура нашла в треке призывы к нарушению территориальной целостности страны. Причиной разбирательства стала фраза про потенциальное освобождение Ингрии. За это правонарушение физлицу грозит штраф до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. Если же дело будет возбуждено по статье об экстремизме, суд может дать ему до пяти лет тюремного заключения.

Что такое Ингрия?

Ингрия, она же Ингерманландия или Ижорская земля — это территория в Ленинградской области вокруг Санкт-Петербурга, не имеющая четких границ. В разное время она была частью Новгородской земли, Московского княжества, Русского царства, Швеции, Российской империи и СССР. Среди ряда радикалов-националистов существует идея возрождения Ингерманландии.

Ведомство также призвало признать композицию запрещенной в России и ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.

Поводом для проверки стала жалоба главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она утверждала, что трек «содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России».

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Мария Сметанина
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