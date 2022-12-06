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18:01, 6 декабря 2022Бывший СССР

На Украине захотели переплавить памятник Суворову в скульптуру Шевченко

Депутат Рады Билозир предложила переплавить памятник Суворову в скульптуру Шевченко
Памятник русскому полководцу Александру Суворову в В Тульчине. Архивное фото

Памятник русскому полководцу Александру Суворову в В Тульчине. Архивное фото. Фото: Google Maps

Депутат Верховной Рады Украины Лариса Билозир выступила с предложением переплавить запланированный к демонтажу памятник русскому полководцу Александру Суворову в скульптуру украинскому поэту Тарасу Шевченко. Ее слова приводит ТАСС.

«В Тульчине демонтируют памятник Суворову. (...) Мое предложение: не хранить в музее, а переплавить в монумент Тарасу Григорьевичу Шевченко», — заявила она.

На опубликованной депутатом в соцсетях фотографии можно увидеть, что к памятнику подъезжает автомобиль с подъемным краном. По информации агентства, городской совет Тульчин в Винницкой области принял решение о демонтаже монумента полководцу 30 ноября.

1 декабря в городе Измаил Одесской области демонтировали памятник Суворову. Также сообщалось о его переносе на территорию коммунального предприятия. Ранее власти Хмельницкой области рассказали о намерении демонтировать памятник советскому писателю Николаю Островскому. Глава областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что памятник в Шепетовке готовят в путь на «вечную» сохранность.

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Кристина Есикова
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