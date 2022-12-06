Итальянский футболист получил тюремный срок за групповое изнасилование

Футболист «Дженоа» Маноло Портанова получил шесть лет тюрьмы за групповое изнасилование

Нападающий итальянского «Дженоа» Маноло Портанова получил тюремный срок за групповое изнасилование. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 22-летний футболист был приговорен к шести годам заключения. Также он должен выплатить сто тысяч евро потерпевшей в качестве компенсации.

Преступление было совершено 30 мая 2021 года в квартире в центре Сиены. Портанова и еще трое молодых людей, одному из которых было меньше 18 лет на момент случившегося, изнасиловали 21-летную девушку.

Портанова является воспитанником «Лацио». Он перешел «Дженоа» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел в составе команды 13 матчей и забил один мяч.

В мая испанского футболиста «Сельты» Санти Мина приговорили к четырем годам лишения свободы за изнасилование. Футболисту также запретили приближаться к жертве ближе чем на 500 метров в течение 12 лет и обязали его выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

