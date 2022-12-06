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22:57, 6 декабря 2022Спорт

Итальянский футболист получил тюремный срок за групповое изнасилование

Футболист «Дженоа» Маноло Портанова получил шесть лет тюрьмы за групповое изнасилование

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Нападающий итальянского «Дженоа» Маноло Портанова получил тюремный срок за групповое изнасилование. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 22-летний футболист был приговорен к шести годам заключения. Также он должен выплатить сто тысяч евро потерпевшей в качестве компенсации.

Преступление было совершено 30 мая 2021 года в квартире в центре Сиены. Портанова и еще трое молодых людей, одному из которых было меньше 18 лет на момент случившегося, изнасиловали 21-летную девушку.

Портанова является воспитанником «Лацио». Он перешел «Дженоа» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел в составе команды 13 матчей и забил один мяч.

В мая испанского футболиста «Сельты» Санти Мина приговорили к четырем годам лишения свободы за изнасилование. Футболисту также запретили приближаться к жертве ближе чем на 500 метров в течение 12 лет и обязали его выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

Анастасия Борисова
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