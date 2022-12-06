Военкор возмутился пребыванием Зеленского в Донбассе на фоне обстрелов Донецка

Военкор Стешин возмутился спокойному приезду Зеленского в Донбасс на фоне обстрела Донецка

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин обратил внимание на пребывание президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе днем во вторник, 6 декабря, на фоне обстрелов Донецка. По этому поводу он высказался в своем Telegram-канале.

По мнению военкора, в обстреле центра Донецка горожан «больше всего взбесил» приезд украинского лидера в Славянск. «Хотелось бы получить объяснение — почему Зеленский спокойно разгуливает по Донбассу, а не купается в смоле с генералом Дудаевым? Вопрос с подвохом», — возмутился Стешин.

Днем 6 декабря украинские снаряды попали в жилой дом в центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, а также в бизнес-центр «Центавр плаза».

Ранее Владимир Зеленский приехал в Славянск и опубликовал видеообращение на фоне стелы с названием населенного пункта. Город находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).