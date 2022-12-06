Минобороны показало возвращение российских военнопленных после обмена с Украиной

Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военнопленных после обмена с Украиной

Министерство обороны России показало видео возвращения российских военнопленных после обмена с Украиной. Соответствующие кадры журналистам передали в ведомстве.

По данным Минобороны, в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращено 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Ранее ведомство подтвердило, что из украинского плена вернулись 60 российских военных. Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации — в столице они пройдут лечение и реабилитацию, добавили в Министерстве обороны.

До этого обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 1 декабря. Тогда ведомство заявило о возвращении 50 военнослужащих. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, с подконтрольной Киеву территории были освобождены в том числе 12 бойцов из ДНР, 8 — из Луганской народной республики.