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07:15, 6 декабря 2022Спорт

Игрок сборной Хорватии назвал выступления в России лучшим временем в карьере

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич назвал период выступления за ЦСКА великолепным
Никола Влашич

Никола Влашич. Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Хавбек сборной Хорватии по футболу Никола Влашич назвал выступления за ЦСКА великолепным временем. Его слова приводит «Чемпионат».

«Возможно, это лучший период в моей карьере игрока. Хотя последние три месяца тоже были восхитительными. Про армейский клуб и болельщиков могу сказать только самое лучшее!» — заявил футболист.

5 декабря Влашич рассказал, что жалеет о недопуске российских игроков к чемпионату мира в Катаре. «Конечно, я расстроен, что тут нет моих российских друзей. Но эта ситуация не под моим контролем», — добавил полузащитник.

Влашич выступал за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год. Летом 2022 года он подписал контракт с «Вэст Хэм Юнайтед», а в августе 2022 года перешел на правах аренды в «Торино».

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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