Игрок сборной Хорватии назвал выступления в России лучшим временем в карьере
Хавбек сборной Хорватии по футболу Никола Влашич назвал выступления за ЦСКА великолепным временем. Его слова приводит «Чемпионат».
«Возможно, это лучший период в моей карьере игрока. Хотя последние три месяца тоже были восхитительными. Про армейский клуб и болельщиков могу сказать только самое лучшее!» — заявил футболист.
5 декабря Влашич рассказал, что жалеет о недопуске российских игроков к чемпионату мира в Катаре. «Конечно, я расстроен, что тут нет моих российских друзей. Но эта ситуация не под моим контролем», — добавил полузащитник.
Влашич выступал за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год. Летом 2022 года он подписал контракт с «Вэст Хэм Юнайтед», а в августе 2022 года перешел на правах аренды в «Торино».
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.