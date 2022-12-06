Игрок сборной Хорватии назвал выступления в России лучшим временем в карьере

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич назвал период выступления за ЦСКА великолепным

Хавбек сборной Хорватии по футболу Никола Влашич назвал выступления за ЦСКА великолепным временем. Его слова приводит «Чемпионат».

«Возможно, это лучший период в моей карьере игрока. Хотя последние три месяца тоже были восхитительными. Про армейский клуб и болельщиков могу сказать только самое лучшее!» — заявил футболист.

5 декабря Влашич рассказал, что жалеет о недопуске российских игроков к чемпионату мира в Катаре. «Конечно, я расстроен, что тут нет моих российских друзей. Но эта ситуация не под моим контролем», — добавил полузащитник.

Влашич выступал за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год. Летом 2022 года он подписал контракт с «Вэст Хэм Юнайтед», а в августе 2022 года перешел на правах аренды в «Торино».

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.