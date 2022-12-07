Путин заявил о «более продвинутом» ядерном оружии России

Президент Путин заявил о «более продвинутом» чем у других держав ядерном оружии России

Ядерное оружие России находится «в более продвинутом и более современном» состоянии, чем у любой другой державы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, в среду, 7 декабря сообщает «Интерфакс».

«Эти средства (ядерное оружие — прим. «Ленты.ру») у нас есть, и они находятся в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны. На сегодняшний день это — очевидный факт», — сказал глава государства.

В конце ноября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России получат межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» до конца года.

Ранее в том же месяце глава Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь сообщил, что комплекс запущен в серийное производство.

В свою очередь, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев несколькими днями ранее рассказал об успешных испытаниях комплекса «Сармат».