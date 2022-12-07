Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 7 декабря 2022Россия

Путин заявил о «более продвинутом» ядерном оружии России

Президент Путин заявил о «более продвинутом» чем у других держав ядерном оружии России

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ядерное оружие России находится «в более продвинутом и более современном» состоянии, чем у любой другой державы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, в среду, 7 декабря сообщает «Интерфакс».

«Эти средства (ядерное оружие — прим. «Ленты.ру») у нас есть, и они находятся в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны. На сегодняшний день это — очевидный факт», — сказал глава государства.

В конце ноября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России получат межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» до конца года.

Ранее в том же месяце глава Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь сообщил, что комплекс запущен в серийное производство.

В свою очередь, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев несколькими днями ранее рассказал об успешных испытаниях комплекса «Сармат».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Девушка осталась с лишним зубом после визита к стоматологу
Роберт Дауни-младший ответил критикующему фильмы Marvel Тарантино
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.