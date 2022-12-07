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12:04, 7 декабря 2022Россия

Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент России Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Аль Нахайяном потолок цен на нефть из РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого они обсудили попытки западных стран ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался в контексте совместной работы в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

«С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что власти России разработали три варианта ответного механизма на введение странами Большой семерки (G7) и Евросоюза (ЕС) потолка цен на импорт российской нефти.

5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза. Параллельно с этим вступает в силу решение о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

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Игорь Дмитров
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