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18:47, 7 декабря 2022Наука и техника

Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome

Windows Central: создатели Chrome попросили пользователей Windows 7 обновиться

Фото: Unsplash

Создатели Google Chrome попросили пользователей своего браузера обновить Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам журналистов медиа, пользователи Windows 7 и браузера Chrome начали получать уведомления о необходимости обновить свою операционную систему. Похожее уведомление начали показывать, в том числе, владельцам ПК на базе ОС Windows 8.1.

Таким образом, пользователям браузера Google настойчиво порекомендовали отказаться от устаревших операционных систем Microsoft. В противном случае Google может отключить пользователей браузера от обновлений. В материалах компании говорится, что для получения апдейтов нужно иметь устройство на базе Windows 10 или более актуальной системы. Google прекратила основную поддержку Chrome для пользователей Windows 7 еще в 2020 году.

Журналисты издания объяснили, что ограничение касается всех версией браузера, основанных на базе Chromium. «Даже если закрыть уведомление, чтобы не видеть его, оно снова появится при следующем запуске Chrome», — подчеркнули авторы.

В конце июля в Microsoft пообещали, что будут поддерживать обновлениями устаревшую Windows 7 еще как минимум три года. Согласно одному из лицензионных документов, компания будет поддерживать ОС до 7 января 2026 года.

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Андрей Ставицкий
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