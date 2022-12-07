Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:49, 7 декабря 2022Из жизни

Пара поженилась на вечеринке в честь своей помолвки

The Mirror: в США пара устроила свадьбу на праздновании своей помолвки

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Влюбленная пара из города Нью-Йорк, США, решила избежать стресса в связи с подготовкой к свадьбе и, к удивлению гостей, поженилась на вечеринке в честь своей помолвки. Об этом сообщает The Mirror.

28-летние Виктория и ее возлюбленный Джордж Кертис начали встречаться в январе 2020 года. В феврале 2022 года влюбленные поехали кататься на лыжах. Там Джордж опустился перед возлюбленной на одно колено и предложил ей выйти за него замуж.

Пара не хотела устраивать масштабную свадьбу, а планировали тайно сбежать, но все же хотела, чтобы семья разделила с ними радость. Поэтому влюбленные решили пожениться на праздновании своей помолвки, в присутствии только самых близких родственников и друзей.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября 2017
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

Мать Виктории Джоан помогала паре планировать вечеринку, не зная, что на самом деле это будет свадьба. «Только двое моих друзей и один друг Джорджа знали, что мы собираемся сделать это. Все были в шоке, а мои родители плакали», — сказала Виктория.

Пара собрала 45 гостей в отеле, а затем заявила им, что на самом деле сейчас они станут очевидцами их бракосочетания. За 15 минут жених и невеста переоделись в свадебные наряды и произнесли причитающиеся клятвы.

Молодожены подчеркнули, что день прошел именно так, как им этого хотелось. К тому же пара смогла избежать ненужного стресса, связанного с организацией свадьбы.

Ранее сообщалось, что американка решила накормить гостей своей свадьбы бургерами из «Макдоналдса». По ее словам, она с самого начала хотела устроить нетрадиционную свадьбу, которая не сильно ударит по карману.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Великобритания объявит о новом пакете санкций против России
В США выбрали возможного посла в России
Собчак показала свой новый загородный дом
Сборные Сербии и Хорватии наказали за политические высказывания на ЧМ-2022
Минсельхоз России заявил об отказе отменять пошлины на экспорт зерна
Офицер ЦРУ предупредил о возможной эскалации на Украине
Россиян заверили в готовности принимать большое число пациентов с гриппом
Собянин оценил вероятность второй волны мобилизации
Минюст США обвинил украинского депутата в мошенничестве
Замгендиректора летного отряда Минобороны России заподозрили в коррупции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.