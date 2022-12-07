Захарова высмеяла отказ Эстонии принять украинских беженцев

Захарова ответила на отказ Эстонии принять украинских беженцев фразой: спектакль окончен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на отказ Эстонии принять новую волну украинских беженцев. Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: «"Спектакль окончен" или "Драмы больше нет"», — написала дипломат, комментируя заявление премьера республики Каи Каллас о невозможности принимать украинцев.

В конце ноября эстонский депутат Эрки Сависаар заявил, что нынешняя политика в отношении украинских беженцев находится в тупике, страна не должна принимать мужчин, которым запрещено покидать Украину. «Нам нужно договариваться с другими странами, и мы не должны давать временную защиту украинским мужчинам, которым запрещено покидать Украину», — сказал он.

До этого сообщалось, что украинским беженцам в Эстонии усложнят процедуру получения статуса временной защиты, которым они сейчас обладают. Теперь им придется сдавать экзамен на знание эстонского языка.