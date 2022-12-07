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19:41, 7 декабря 2022Спорт

Глава ФИФА назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории

Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Marca.

По словам функционера, групповой этап состязания стал лучшим в истории. «Игры были отличного качества и проходили на отличных стадионах. Но еще и болельщики были невероятны. В среднем на каждом матче было более 51 тысячи фанатов», — рассказал Инфантино.

Глава ФИФА также добавил, что в плей-офф впервые в истории вышли сборные со всех континентов. «Это показывает, что футбол становится по-настоящему глобальным», — добавил Инфантино.

В июле 2018 года Инфантино высказался о чемпионате мира в России. Функционер заявил, что считает мундиаль лучшим в истории.

Алексей Гусев
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