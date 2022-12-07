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13:06, 7 декабря 2022Россия

Российские войска сорвали контратаку ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило о срыве контратаки ВСУ на донецком направлении в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаку на донецком направлении. Об этом в среду, 7 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник собирался провести контратаку возле населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск в Донецкой народной республике (ДНР).

Конашенков добавил, что за сутки на донецком направлении были уничтожены более 400 бойцов ВСУ, а также три бронированные машины и пикап.

Кроме того, представитель Минобороны сообщил о безуспешных попытках противника восстановить утраченные позиции в районе Новомайорского, Владимировки и Новополя на южно-донецком направлении в ДНР. Ответными действиями российских военных бойцы ВСУ были отброшены на исходное положение.

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По данными ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 7498 единиц военной автомобильной спецтехники, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7020 бронемашин, 392 зенитных ракетных комплекса, 2638 беспилотников, 341 самолет и 180 вертолетов ВСУ.

Ранее Минобороны заявило о полном контроле над населенными пунктами Белогоровка и Перше Травня под Донецком. 1 декабря ведомство также сообщило, что российские заняли Курдюмовку и поселок Андреевка.

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Константин Лысяков
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