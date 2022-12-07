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09:25, 7 декабря 2022Спорт

Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ, на счету россиянина Малкина голевая передача

Фото: Charles LeClaire / Reuters

«Питтсбург Пингвинс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев площадки. Одержать победу команде помог российский форвард Евгений Малкин, отметившийся голевой передачей.

В составе «Коламбуса» в игре приняли участие три отечественных спортсмена: Егор Чинахов, Владислав Гавриков и Кирилл Марченко. На их счету нет результативных действий. Для Марченко матч стал дебютным за команду.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел 1301-й матч в регулярных чемпионатах. Таким образом, нападающий вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди российских игроков.

Дарья Коршунова
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